عمرو عزت لـ دوت الخليج : قانون العمل وإنشاء نقابة للفلاحين على رأس إجندة الشيوخ فى دور الإنعقاد القادم«صور وفيدو»

/646907/عمرو-عزت-لـ-تحيا-مصر--قانون-العمل-وإنشاء-نقابة-للفلاحين-على-رأس-إجندة-الشيوخ-فى-دور-الإنعقاد-القادمصور-وفيدو

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس يحمل على عاتقه العديد من القوانين الهامة التي تثير اهتمام الشارع المصري، وهما قانون العمل وقانون إنشاء نقابة الفلاحين وقانون الموارد الطبيعية، وبعض القوانين التي تخص الطبقات المعينة بالمجتمع.

دور الانعقاد الثاني

وثمن النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، دور الغرفة الثانية وأبرز الجهود التي قامت بها خلال دور الانعقاد الاول، لافتا إلى ان البرلمان في الفترة بين 2015 لـ 2020 كان هناك بعض المطالبات بعمل بغرفة ثانية للمجلس، تحتوي على افكار تخصصية، تتعاون مع مجلس النواب في مناقشة القوانين المحالة اليه.

برلمان 2015

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كم القوانين الذي خرجت من برلمان 2015، لم تلبي احتياجات المواطن لعدم مناقشتها، مؤكدا أن مجلس الشيوخ جاء واستطاع ان يحقق طفرة خلال دور الانعقاد الاول داخل الدولة الوطنية المصرية، لما حققه من أداء قوي اثناء مناقشة القوانين واضفاء الحيوية عليها واعطائها حقها في النقاش من جميع الاتجاهات لتلبية الاحتياجات المطلوبه منه.

جاء هذا خلال لقاء النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، على موقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب عمرو الديب، في ندوة موسعة ادارها الزميل احمد عويس، للحديث عن بعض الأمور الهامة ودور تنسيقية شباب الاحزاب تحت قبة البرلمان، وأبرز الجهود التي قدمها مجلس الشيوخ والاضافات التي قدمها أثناء مناقشة القوانين.