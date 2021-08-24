عمرو عزت حجاج لـ دوت الخليج :أداء مجلس الشيوخ فى دور الإنعقاد الأول نال اشادة من الشارع المصري«صور وفيديو»

/646904/عمرو-عزت-حجاج-لـ-تحيا-مصر-أداء-مجلس-الشيوخ-فى-دور-الإنعقاد-الأول-نال-اشادة-من-الشارع-المصريصور-وفيديو

أكد النائب عمرو حجاج، عضو مجلس الشيوخ، خلال حديثة فى موقع دوت الخليج عن دور الغرفة الثانية وأبرز الجهود التي قامت بها خلال دور الانعقاد الاول، لافتا إلى ان البرلمان في الفترة بين 2015 لـ 2020 كان هناك بعض المطالبات بعمل بغرفة ثانية للمجلس، تحتوي على افكار تخصصية، تتعاون مع مجلس النواب في مناقشة القوانين المحالة اليه.

برلمان 2015

وأشار النائب عمرو عزت حجاج، إلى أن كم القوانين الذي خرجت من برلمان 2015، لم تلبي احتياجات المواطن لعدم مناقشتها، مؤكدا أن مجلس الشيوخ جاء واستطاع ان يحقق طفرة خلال دور الانعقاد الاول داخل الدولة الوطنية المصرية، لما حققه من أداء قوي اثناء مناقشة القوانين واضفاء الحيوية عليها واعطائها حقها في النقاش من جميع الاتجاهات لتلبية الاحتياجات المطلوبه منه.

وثمن النائب عمرو عزت حجاج ، عضو مجلس الشيوخ ،أداء الجميع كان مبهر، بداية من رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والوكيلين وكل الاجهزة بالمجلس، فالاداء شهد به الجميع ونال على الاشادة من الشارع المصري، كما أن تنسيقية شباب الاحزاب كان لها دور بارز أيضا خلال دور الانعقاد الاول وحققت طفرة من خلال ادائها ومشاركتها الفعالة تحت القبة.

جاء هذا خلال لقاء النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، على موقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب عمرو الديب، في ندوة موسعة ادارها الزميل احمد عويس، للحديث عن بعض الأمور الهامة ودور تنسيقية شباب الاحزاب تحت قبة البرلمان، وأبرز الجهود التي قدمها مجلس الشيوخ والاضافات التي قدمها أثناء مناقشة القوانين.