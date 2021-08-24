عمرو عزت حجاج لـ دوت الخليج :تنسيقية شباب الأحزاب حققت طفرة هائلة تحت القبة«صور وفيديو»

/646903/عمرو-عزت-حجاج-لـ-تحيا-مصر-تنسيقية-شباب-الأحزاب-حققت-طفرة-هائلة-تحت-القبةصور-وفيديو

أكد النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه على موقع دوت الخليج ، مع الزميل أحمد عويس، ان تنسيقية شباب الاحزاب ليست حزب سياسي لكنها منصة تجمع بين عدد من الشباب، موضحا أنها صورة حوارية تجمع كل التيارات والايدلوجيات السياسية، والاتفاق والاختلاف بداخلها يكون دائما في مصلحة المواطن والدولة المصرية.

تنسيقية شباب الاحزاب

وتابع النائب عمرو عزت حجاج أن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولدت عن نقم ، كما انها تحتوي على شباب وطني قوي ، يريد أن تصبح الدولة الوطنية دولة قوية، موضحا أن التنسيقية تعمل جنبنا الي جنب مع القيادة السياسية لقيام الجمهورية الجديدة لنؤكد على كلمة الرئيس فى المؤتمر الخامس للشباب عام 2018 “أن الدولة لن تقوم الا بسواعد الشباب”.

جاء هذا خلال لقاء النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ، على موقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب عمرو الديب، في ندوة موسعة ادارها الزميل احمد عويس، للحديث عن بعض الأمور الهامة ودور تنسيقية شباب الاحزاب تحت قبة البرلمان، وأبرز الجهود التي قدمها مجلس الشيوخ والاضافات التي قدمها أثناء مناقشة القوانين.