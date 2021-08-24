/646902/حوار-النائب-عمرو-حجاج-تنسيقية-شباب-الاحزاب-حققت-طفرة-هائلة-تحت-القبة-ومجلس-الشيوخ-أدى-ما-عليه-في-مناقشة-القوانين-والرئيس-السيسي-أعظم-من-حكم-مصر-صور-وفيديو

حل النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ ضيفا على موقع دوت الخليج والذي يرأس تحريره الكاتب عمرو الديب، في ندوة موسعة ادارها الزميل اعمد عويس، للحديث عن بعض الأمور الهامة ودور تنسيقية شباب الاحزاب تحت قبة البرلمان، وأبرز الجهود التي قدمها مجلس الشيوخ والاضافات التي قدمها أثناء مناقشة القوانين.

النائب عمرو حجاج أكد خلال الندوة الحوارية على ان تنسيقية شباب الاحزاب ليست حزب سياسي لكنها منصة تجمع بين عدد من الشباب، حيث أنها صورة حوارية تجمع كل التيارات والايدلوجيات السياسية، والاتفاق والاختلاف بداخلها يكون دائما في مصلحة المواطن والدولة المصرية.

دور الغرفة الثانية في مناقشة القوانين المحالة إليه من النواب

وعن دور الغرفة الثانية وأبرز الجهود التي قامت بها خلال دور الانعقاد الاول، أكد النائب عمرو حجاج البرلمان المصري في الفترة بين 2015 ل 2020 كان هناك بعض المطالبات بعمل بغرفة ثانية للمجلس، تحتوي على افكار تخصصية، تعاون مجلس النواب في مناقشة القوانين المحالة اليه، حيث ان كم القوانين الذي خرجت من برلمان 2015 لم تلبي احتياجات المواطن لعدم مناقشتها، وبالتالي جاء مجلس الشيوخ واستطاع ان يحقق طفرة خلال دور الانعقاد الاول داخل الدولة الوطنية المصرية، لما حققه من أداء قوي اثناء مناقشة القوانين واضفاء الحيوية عليها واعطائها حقها في النقاش من جميع الاتجاهات لتلبية الاحتياجات المطلوبه منه.

فأداء الجميع كان مبهر، بداية من رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والوكيلين وكل الاجهزة بالمجلس، فالاداء شهد به الجميع ونال على الاشادة من الشارع المصري، كما أن تنسيقية شباب الاحزاب كان لها دور بارز أيضا خلال دور الانعقاد الاول وحققت طفرة من خلال ادائها ومشاركتها الفعالة تحت القبة.

قانون العمل أبرز القوانين المطروحة على أجندة البرلمان بدور الانعقاد القادم

وعن الخطة المطروحة والاجندة التي سيتم طرحها على طاولة المجلس بدور الانعفاد الثاني .. قال حجاج أن المجلس يوجد على عاتقه العديد من القوانين الهامة التي تثير اهتمام الشارع المصري، وهما قانون العمل وقانون انشاء نقابة الفلاحين وقانون الموارد الطبيعية وبعض القوانين التي تخص الطبقات المعينة بالمجتمع.

وبالحديث عن الجدل التي يثار حول التعليم وتدني المجاميع الذي أثار غضب البعض، قال عضو مجلس الشيوخ انه لا يوجد جدل حول نتائج الطلاب وكل ما يحدث عقلاني من حيث المجاميع، فالطالب المتفوق يحصل عل نسبة تفترب 95% وهذه نسبة عادلة وعقلانية، أما الحصول على نسب 100% فهو أمر غير طبيعي وغير موجود في العالم، وبالتالي رجوع المجمايع مرة اخرى امر طبيعي ولا يثير الجدل، ومؤشر على صحة الخطوات التي يتم اتخاذها بالمنظومة التعليمية.

وأعلن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عزمه بالتقدم بمشروع قانون عن الهوية المصرية، حيث سيتم استحداث مادة تحت التعليم الجامعي بعنوان الهوية المصرية، وتهدف إلى مساعدة الطلبة في تعليم مفهوم الدولة الوطنية وترسيخ الهوية.

ونوه حجاج إلى أن الرئيس السيسي خلال حديثة أمس فى مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، تحدث عن المسلم والمسيحي فيما يتعلق بفهم الخطاب الديني وتغيير فى التعامل بين المسلم والمسيحي فجميعنا ابناء الدولة الوطنية المصرية، وحديث الرئيس أكد هذا المشروع يجعلنا شجاعة وقوة، ونتمني من استحداث هذه المادة حول الهوية الوطنية.

وأكد على أن الرئيس السيسي هو أعظم من حكم الدولة المصرية الجديدة من خلال تدشينه للجمهورية الجديدة لدولة مصرية جديدة، ونحن لم نجد من بعد ثورة يوليو 52 رئيس وطني يعمل لرفعة الدولة المصرية، كما أن الرئيس قال:"عايز بلدي تبقي احسن بلد فى الدنيا" وهذا ما يحدث على أرض الواقع من خلال مبادرة حياة كريمة ،أن هذا المشروع سينقل الدولة المصرية نقلة تاريخية، وغيرها من المشروعات فالرئيس يفتتح كل يوم مشروع جديد يعد اضافة للدولة المصرية الحديثة،منها شبكة الطرق والعاصمة الادارية الجديدة.

وبالحديث عن حياة كريمة أشار عضو مجلس الشيوخ أن مشروع حياة كريمة فى حتة ثانية ويؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن من أقصي الجنوب إلى كل انحاء الدولة وهذا لم يحدث من قبل ، مما جعله من اعظم المشاريع، على الارض فى مصر ،و لم أكن اتخيل كمواطن عادي كم المشاريع الوطنية التي نفذت فى هذه المدة ، والتي تؤكد ان لدينا رئيس وطني يريد أن ينقل الدولة المصرية إلى أن تكون من احسن دول العالم. واوضح عزت أن الجماعة الاهاربية اصبحت مفلسة وليس لديها ما تقدمة وكل هدفها هو هدم الدولة الوطنية المصرية،فضلا عن أنها تريد ابعاد الدولة عن المشروعات التي تتم داخل الدولة، فهناك مشروعات تنموية فى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيىة تسير مع بعضها كتفا الي كتف لنهضة الدولة المصرية،و لدينا مشروعات فى التعليم والطرق والثقافة فالرئيس السيسي فتح كل الملفات دفعة واحدة.

إضافة إلى أن الجمهورية الجديدة وعلاقاتها بالشباب شاهدنا تمكين الشباب واسناد المهام اليهم ،وكيف سيساعد ذلك فى قيام الجمهورية الجديدة، الرئيس السيسي قال فى المؤتمر الخامس للشباب فى فندق الماسة عام 2018 ان الدولة المصرية و الوطنية الجديدة لن تقوم ولن تنمو ولن تنتشر الا بسواعد الشباب والرئيس اخذ على عاتقة هذه التجربة من خلال تولي الشباب المناصب المختلفة، على المستويات التنفيذية والتشريعية والتي حققت نجاح كبير واثبتت وطنيتها ، كما أن تنسيقية شباب الاحزاب ولدت عن نقم تحتوي على شباب وطني قوي ، يريدون الدولة الوطنية دولة قوية نعمل جنبنا الي جنب مع القيادة السيا سية لقيام الجمهورية الجدية لنؤكد على كلمة الرئيس ان الدولة لن تقوم الا بسواعد الشباب.

وطالب النائب عمرو عزت في نهاية حديثه بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أفضل من حكم الدولة المصرية.