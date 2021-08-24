/646901/تعرف-على-رسائل-دعم-الزمالك-قبل-مواجهة-الإنتاج-الحربي-الليلة
نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”تويتر”رسالة هامة للاعبين الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ونشر الموقع الرسمي عبر حسابة الرسمي”تويتر”:”الكل لواحد.. والواحد للكل”.
رسالة داعم للاعبين الفريق لمواصلة الفوز والتتوج ببطولة الدوري الممتاز اليوم وإنتزاع اللقب من غريمة التقليدي الاهلي، حيث يملك الفارس الابيض 12 دوري في تاريخه، بينما المارد الاحمر 42 بطولة.
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وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة التركيز وخوض المباراة باعتبارها نهائي كؤوس من أجل تحقيق الفوز وحسم لقب الدوري، دون الانتظار لحين خوض مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري.
وحذر المدير الفني اللاعبين من الاستهتار بالمنافس، خاصة وأن الانتاج الحربي سيخوض المباراة بدون ضغوط بعد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني، وطالب اللاعبين باستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس.
ويخوض الفريق الأبيض المباراة بقائمة تضم كل من محمد أبو جبل و محمد عواد وحمزة المثلوثي و حازم إمام و محمود الونش و محمود علاء و محمد عبد الغني و أحمد فتوح و محمد عبد الشافي و طارق حامد و محمود عبد العزيز وإمام عاشور و يوسف أوباما و أحمد سيد زيزو و محمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني و أشرف بن شرقي و سيف الدين الجزيري و مروان حمدي.
قائمة الزمالك
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن أمس عن قائمة تضم 20 لاعبا، لمواجهة الإنتاج الحربي، واعتمد فيها على كل العناصر الهجومية من أجل تحقيق الفوز وضمان لقب الدوري بشكل رسمي حيث اختار في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد، واستبعد محمود جنش من القائمة.
خط الدفاع حمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي.
خط الوسط محمود عبد العزيز زيزو وإمام عاشور وإسلام جابر وطارق حامد .
يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وأشرف بن شرقي، أما خط الهجوم فيضم الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.
وسبق أن تواجه الزمالك والإنتاج الحربي في 21 مباراة بمختلف البطولات حقق الفريق الأبيض 14 انتصارا بينما خسر في مباراتين وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.
وفي مسابقة الدوري تقابل الفريقان 18 مرة، فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 5 مباريات وفاز الإنتاج الحربي مرتين.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي
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