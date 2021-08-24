آرسين فينجر يكرم لاعبي ليفربول ويتجاهل محمد صلاح

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تواجد الفرنسي، آرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال، والذي يشغل الآن منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مقر تدريبات ليفربول، اليوم الثلاثاء.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن فينجر منح جوائز فيفا للأفضل عن العام الماضي في 2020 للمدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، كأفضل مدرب في 2020.

وقام فينجر بمنح جوائز فيفبرو، لتشكيل أفضل 11 لاعب في العالم عن 2020، لرباعي ليفربول، أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا.

كما التقى فينجر، في التدريبات، اللاعب الدولي الإنجليزي، أليكس أوكسلايد تشامبرلين، والذي دربه في آرسنال بين عامي 2011 و2017.

كلوب كان حصل على الجائزة، بعدما قاد ليفربول في موسم 2019/2020 للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائن الريدز مُنذ 30 عامًا.

بداية سيئة لبيرنلي

خسر نادي بيرنلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد في البريميرليج له من برايتون بهدفين لهدف، ليستقر في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

بهدف رائع.. فاردي يقود ليستر سيتي لحصد الثلاث نقاط من ولفرهامبتون ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.