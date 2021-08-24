محافظة الدقهلية يتابع سير العمل بمستشفى ميت غمر المركزى

جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته بتفقده قسم العناية المركزة، حيث اطمأن على تقديم الرعاية الصحية للمرضى، كما تفقد التجهيزات الجارية بالعناية المركزة للأطفال والتى تضم 13 سريرًا طبيًا و16 جهاز تنفس صناعى تمهيداً لافتتاحها بمشاركة المجتمع المدنى، كما تفقد قسم الحضانات بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بسرعة فتح وإنشاء مدخل جديد لمستشفى ميت غمر اليوم من داخل الإدارة الزراعية لدخول وخروج سيارات الإسعاف بالمرضى، نظراً للازدحام الدائم بمدخل المستشفى الرئيسى لإنقاذ حياة المرضى.

وتفقد المحافظ إجراءات تطعيم العاملين بالإدارة التعليمية من معلمين وإداريين وعمال بلقاح فيروس كورونا من داخل مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية، مطالبًا وكيل وزارة الصحة والتربية والتعليم بوضع برنامج زمنى لتطعيم جميع العاملين بمدارس ميت غمر.

كما تفقد مختار التوسعات الجديدة بمدرسة التحرير الابتدائية، وإنشاء مبنى جديد لتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى تفقده أعمال تطوير مسرح وقاعة اجتماعات مدرسة الشهيد السيد الدسوقى الثانوية للبنات، مكلفا وكيل الوزارة بتطوير ملعب المدرسة لممارسة الأنشطة الرياضية للطلاب.

وأكد المحافظ أن الهدف من الجولات الميدانية هو تفقد الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، والعمل على تذليل جميع العقبات والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.