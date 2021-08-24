النشرة المرورية : كثافات بشارع الجامعة .. ومحور النصر بديلًا عن صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام بمحور فيكترا مانويل للمتجه إلى محور أبوقير، وظهرت بعض الكثافات بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وأشار إلى أن الأحجام انحسرت فى مدينة طنطا عند شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة إلى ميدان المحطة، أما باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحركة المرورية مرضية تمامًا.

وأكد صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع :"أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أظهرت بعض الأحجام أعلى مناطق المنيب للقادم من مناطق دار السلام والأوتوستراد أعلى مناطق البساتين نتيجة أعمال التوسعة".



وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ عدا شارع الجامعة للمتجه إلى ميدان الجيزة، وطالب بسلوك شارعى مراد والسودان، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، نصح صابر بتجنب محور صلاح سالم خصوصًا عن حديقة الأزهر والقادم من السيدة عائشة والمتجه إلى الفردوس وطالب بسلوك محور النصر، كما طالب باستخدام نفق الأزهر بديلًا عن شارع الأزهر للمتجه إلى الموسكى.