الخشت لعزة كامل: تبرأت من أفكار كتاب المشاكل الزوجية 

جدة - نرمين السيد - وكتبت عزة كامل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" عن الكتاب: "أصابنى الفزع والهلع والحزن والاندهاش وأنا أقرأ كتاب "المشاكل الزوجية وحلولها فى ضوء الكتاب والسنة" للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة المصرية، لم أتصور للحظة أن يؤسس لقبول العنف الواقع على النساء، ويصبغه بصبغة علمية وأن يفتى فى أمور العجز والبرود الجنسى وكأنه متخصص وخبير فى ذلك.

وتابعت: يؤكد الدكتور الخشت فى كتابه أنه "من المعلوم فى العُرف والعِلم أن إحساس المرأة بالجنس أشدّ وأعمق وأشمل من الرجل، ولذا فهى فى حاجة مستمرة للإشباع.. وينبغى على الرجل أن يأتيها فى كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد.. وينبغى أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها إلى التحصين".

وأضافت: ويقدم لنا الدكتور الخشت فى كتابه رأيه لقبول ممارسة العنف ضد المرأة منها حق وفعالية ضرب الرجل لزوجته فى كثير من الحالات.. إذ "قرر علم النفس أن هناك صنفين من النساء يناسبهما هذا الأسلوب تماماً، لأنه يعالج عند الصنف الأول انحرافاً نفسياً معيناً، ويسبب نوعاً من اللذة والرضا للصنف الثانى.. وهاكم تصنيف علم النفس لهذين الصنفين من النساء: الصنف الأول: يجدن لذة ومتعة فى القسوة والتسلط والسيطرة على الزوج.. ومثل هذا الصنف لابد من كسر شوكته، حتى يرتد إلى حالته السوية، وهذا لا يكون إلا بالضرب.. الصنف الثانى: يجدن لذة للضرب تشبه اللذة الجنسية (ماسوشيزم)، ذلك أن نسبة من النساء بعد عدد من مرات الضرب يتملكهن فى الضرب إحساس بمتعة أقرب إلى المتعة الجنسية"..

واستكملت: ومن وجهة نظره أن "علاج البرود عند المرأة لا يقع كل أعبائه على الرجل فحسب.. إذ على المرأة أن تجتهد فى أن تكون تلميذة مطيعة، لكى تصبح فى المستقبل أستاذة عالمية فى الحب"، ويتحفنا الدكتور الخشت بحكمة عجيبة أنه "لا شيء أضمن للسعادة الزوجية ولا آمن على رجولة وإخلاص الزوج، غير خبرة الزوجة فى فن الحب، والوفاق الذى يتم فى الليل نادراً ما تزول سعادته فى وضح النهار"، إذاً على الرجال أن يختاروا السيدات ذوات الخبرة، متسائلة: ماذا نسمى هذا الفكر وهذه الآراء التى تأتى من رئيس أعرق جامعة مصرية، والتى يعتمد فيها على آراء فقهية عفى عليها الزمن، فى الوقت التى تبذل فيه المنظمات النسوية والمجلس القًومى للمرأة لوضع استراتيجيات وخطط ومشاريع قوانين لمناهضة العنف الواقع على النساء والفتيات والسعى بإلغاء التمييز بين الجنسين؟

من جانبه رد الدكتور محمد عثمان الخشت، على ما نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، ببيان صحفى حمل عنوان: "تقدير المرأة أساس مشروعى الفكرى".

وقال: لفت نظرى تداول البعض لبوست على مواقع التواصل الاجتماعى يشير لكتاب قديم لى صدر عام 1984 ويحمل عنوان (المشاكل الزوجية وحلولها فى ضوء الكتاب والسنة)، وقد لفت هذا المنشور انتباه بعض الكاتبات والقيادات النسائية المحترمات فكتبن يتساءلن عن مدى صحة العبارات المقتطعة من سياقها.. وأبدأ بالتأكيد على موقفى الواضح والقاطع فى الإيمان بالمساواة التامة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات فى ضوء اجتهادى فى فهم الشرع الإسلامى الحنيف، وأعبر عن إيمانى الأكيد بسياسة تمكين المرأة المصرية ضمن منظومة عمل المرأة المصرية، والتى عكست نفسها فى محيطى المهنى من خلال تولى المرأة لأكبر عدد من المناصب القيادية فى جامعة القاهرة، بشكل لم يسبق حدوثه فى تاريخ الجامعة العريقة.

أما بخصوص الكتاب نفسه فأؤكد أنه غير موجود فى الأسواق حاليا، وأنه كان فى أساسه عبارة عن قراءة فى عدد من الكتب التراثية التى تعرضت للحياة الزوجية والعلاقة بين الزوجين، وقد كان ذلك اجتهادا مبكرا منى أقدمت عليه وأنا دون العشرين من العمر، وتقدمت به للناشر الذى أجرى تغييرات فى مضمون الكتاب أدت إلى الخلط بين رأى الباحث وبين آراء المصادر التى استند إليها، وهو ما أدى إلى خلاف بيننا نتج عنه عدم طبع الكتاب مرة أخرى،.

وتابع: للأسف يزايد البعض على مواقفى المناصرة للمرأة التى عبرت عنها عبر العديد من كتبى ومقالاتى أكثر من أربعين عاما، ويحاول أن يثير بعض الشبهات بشأن كتاب مخالف للنص الذى كتبته وأنا دون العشرين عاما، ونشر بعدها عام 1984 بعد أن امتدت له يد الناشر تحريرا وزيادة ونقصا، وعندما تم نشر الكتاب عبرت عن استيائى، ورفضت إعادة طبعه.

وجاءت كل كتاباتى بعد ذلك مؤكدة لاتجاهى وتقديرى للمرأة، بوصفها أمى وزوجتى وبناتى، اللاتى أحبهن وأقدرهن ولا أسعد فى حياتى دون وجودهن فيها نورا ورحمة وضياء، بل إن أى تقدم حققته فى الحياة، أنا مدين به بعد الله لأمى، ثم لزوجتى، ثم لبناتى.

وقد أعقبت هذا الكتاب بالعديد من الكتب التى اجتهدت فيها فى إيضاح الحقوق التى منحها الإسلام للمرأة لعل أبرزها كتاب (نحو تأسيس عصر دينى جديد) فضلا عن عشرات المقالات فى صحيفتى الأهرام والوطن أفردتها لمعالجة هذا الموضوع الهام، لقد صدر هذا الكتاب منذ ما يقرب أربعين عاما، وهى فترة كافية جدا للباحث والكاتب لإعادة النظر تجاه قضايا كثيرة وباكتساب مزيد من المعرفة والخبرة عبر أدوات البحث العلمى المختلفة، هذا إذ افترضنا أن العبارات المقتطعة من سياقها كانت تعبر بالفعل عن أفكارى وقت صدور الكتاب.

وأضاف: إننى أطالب كتابنا وإعلامينا ونشاطاتنا ألا يقعن فى نفس الخطأ الرهيب الذى كان يقع فيه التكفيريون والمتربصون حين كانوا يقتطعون بعض العبارات من سياقها التاريخى والإبداعى ويأخذونها ذريعة لتكفير الكتاب والمفكرين.

وتابع: أختم البيان بالتأكيد على كامل احترامى للمرأة المصرية، حافظة المجتمع وراعية القيم ومصدر القوة، اليوم والأمس وغدا، وحفظ الله مصرنا الغالية من كل سوء وشر.

فيما رحبت الدكتورة عزة، برد الدكتور محمد عثمان الخشت وعلقت عليه قائلة: "فى مبادرة طيبة تنم عن استجابة كريمة ومحترمة من الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تلك المبادرة التى نثمنها جدا، قامت على توضيح الملابسات التى أوضحها دكتور الخشت فى بوست كتبه على صفحته الشخصية، وذلك ردا على ما أثرناه على صفحتنا الشخصية، كما أنه قام بمهاتفتى عبر التليفون وأوضح أن هذا المؤَلَف كتبه عام 1984 وهو دون العشرين من عمره، ولم يكن قد تبلورت أفكاره بعد، كما أن الناشر حذف وأضاف دون الرجوع له، بالإضافة إلى أنه كتب بعض مؤلفات فيما بعد تعنى أنه قد تخلى تماما عن تلك الأفكار، كما أن هذا الكتاب لم يكن يحمل أفكاره هو، بل هو مجرد عرض لبعض الكتب التراثية بشكل محايد، وأوضح مجددا بأنه لم يشرع فى نشر هذا الكتاب مرة أخرى، والذى طبع ونشر بشكل محدود، ولكن البعض مازال يبرزه لاستخدام فى حروب خاصة وغير عادلة".

وتابعت: كما أنه أبدى احترامه وتضامنه مع جميع القيادات النسائية التى تدافع عن حقوق المرأة فى مصر والعالم العربى، وبالتالى نبدى احترامنا على هذه المبادرة، ولم يكن غرضنا سوى تجديد الدعوة لنبذ مثل هذه الأفكار التى تعمل على تعويق جميع الحريات للمرأة وتعطيل حصولها على حقوقها المشروعة، خاصة عندما تأتى من أعلام يقفون على رأس المؤسسة التعليمية، شكرا دكتور الخشت على هذه المبادرة، والتى نتمنى أن تكون نموذجا يحتذى به على مستويات أخرى.