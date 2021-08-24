النائب محمد الرشيدى: الزيادة السكانية تعيق نمو الاقتصاد وتخفض مستوى المعيشة

جدة - نرمين السيد - طالب النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بضرورة وضع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى حول قضية النمو السكانى، فى عين الاعتبار لدى كافة الوزارات والأجهزة المعنية، مضيفا أن الزيادة السكانية المستمرة تلتهم التنمية وتزيد الأعباء والمخاطر على الاقتصاد، وتعيق إصلاحه ونموه والعائد من المشروعات القومية أيضا.





وأكد الرشيدى فى بيان له اليوم، أن الدولة حققت خلال 7 سنوات المستحيل ونفذت وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال الـ 40 عاما الماضية، بهدف احتواء هذه الزيادة السكانية، وتم تنفيذ حوالى 1،3 مليون وحدة سكنية أى ما يعادل 200 ألف وحدة كل عام، وهذا انجاز غير مسبوق لم يحدث فى التاريخ.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية مصر 2030 تبنت الحق فى السكن الكريم كواحدة من أهم حقوق الإنسان، ورصدت الدولة المليارات للقضاء على هذه العشوائيات التى تشوه وجه الوطن، مشيرا إلى أن ضبط النمو السكانى يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، بجانب التخطيط القومى لكل أمور الحياة.

وحذ النائب، من مخاطر الزيادة السكانية خصوصا ارتفاع زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض فى نسبة الأجور بالقطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.

وأكد الرشيدى، أن تلك الزيادة تؤدى إلى صعوبة رعاية الأسرة وانخفاض المستوى المعيشى المخصص للأبناء، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسى والعصبى على الوالدين.