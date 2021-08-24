غدًا .. قطع المياه عن 11 منطقة فى القاهرة 

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهى "عين شمس الشرقية – شارع فريد سميكه ومتفرعاته – شيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – النزهة الجديدة بالكامل – ميدان الحجاز ومتفرعاته – منطقة جامع الفتح – ميدان الإسماعيلية – تريومف – منطقة الهايكستب".





وقالت الشركة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن مدة قطع المياه تمتد إلى 16 ساعة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء، وحتى الساعة الثانية صباح يوم الخميس 26 أغسطس 2021، نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.