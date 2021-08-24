نبيلة مكرم: المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية إنسانى ووطنى

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى ندوة بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية.. بمفهوم جديد"، والتى عقدت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وبالتعاون مع جامعة الأزهر فى إطار مشروع سفراء الأزهر "أونلاين"، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.





وقام الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بافتتاح الندوة ورحب بوزيرة الهجرة، مثنيا على مشاركتها فى منتدى صناع السلام فى لندن بحضور فضيلة الإمام الأكبر، ثم حضورها فاعلية توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، معربا عن خالص الاعتزاز بجهودها المخلصة وعملها الدؤوب فى عدة ملفات وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تم تقديم فيلما تسجيليا عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وتقديم نبذة أيضا عن مشروع "سفراء الأزهر أونلاين"، والذى يستهدف التلاقى بين الأزهر وكافة قطاعات الدولة والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، والتأكيد على أن الأزهر يحرص على قوة مصر الناعمة بمنهجها الوسطى؛ علاوة على الجمع بين دول متعددة واتجاهات مختلفة ليؤكد على صفة التنوع والاختلاف والتعارف والتعاون.

من جانبها، ألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كلمة خلال الندوة رحبت فيها بالحضور وقدمت خالص شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ولكافة مؤسسات وقيادات الأزهر الشريف، ولفتت إلى الدعم المتواصل الذى تقدمه مؤسسة الأزهر إلى وزارة الهجرة، مؤكدة أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمثابة الوالد لكل المصريين، كما وجهت تحية خاصة للقيادة السياسية المصرية لجهودها فى عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية من أفغانستان.

وفى نفس السياق، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم دور وجهود وزارة الهجرة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بها الوزارة مباشرة فى ختام منتدى شباب العالم 2019، لافتة إلى تصريح الرئيس بأن منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من مصر، ما يدل على نجاح الدولة المصرية فى القضاء على هذه الظاهرة حفاظا على الأمن القومى المصرى، وإدراكا لأهمية الشعور باحتياجات المواطن المصرى وتوفير سبل العيش الكريم له، مشددة على أن المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية مفهوم إنسانى ووطنى.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والنظامية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهى: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج، حيث أجريت زيارات ميدانية لبعض هذه المحافظات بدأت بالفيوم والبحيرة والغربية والمنيا.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة أعدت خطة عمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والشراكة مع المنظمات الدولية، وإبراز جهود الدولة فى توفير فرص عمل وإيجاد بدائل آمنة، فقد تم التعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة المصرية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لإدماج المصريين بالخارج فى عملية التنمية والتطوير فى قرى الريف المصرى الواقعة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت: "تم أيضا عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفنى، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات (طرق الأبواب) بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وأيضا بمشاركة الواعظات والراهبات، وذلك للدور البارز الذى تلعبه المرأة المصرية فى قرى الريف المصرى بصدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

وفى أعقاب كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، تم منح سيادتها درع تكريم تقديًرا لجهودها المتواصلة فى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفى رعاية مصالح المصريين بالخارج.