/646899/بعد-اقتراب-فوزالزمالك-بالدوري-تعرف-على-أول-فريق-توج-بالنسخة-الأولى-من-البطولة

شارك في أول نسخة من بطولة الدوري المصري 11 فريق بنظام المجموعة الواحدة، وانطلقت منافساته يوم 22 أكتوبر عام 1948.

ويستعرض دوت الخليج أول فريق توج ببطولة الدوري:

تمكن الأهلي من الفوز بأول نسخة من بطولة الدوري، والتي شارك فيها بجانبه كل من: الزمالك وكان بإسم الملق فاروق، والترسانة والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري والأوليمبي والترام واليونان والسكة الحديد وبور فؤاد.

واقترب النادي الأهلي من حسم بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد تربعه على صداراة البطولة بفارق 4 نقاط من أقرب منافسيه النادي الأهلي.

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره فريق الإنتاج الحربي، وفي حال فوز الزمالك، سيتوج رسميا ببطولة الدوري.

ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك والإنتاج:

1- الزمالك برصيد 76 نقطة من أصل 32 مباراة.

2- الأهلي برصيد 72 نقطة من أصل 32 مباراة.

3- سموحة برصيد 50 نقطة من أصل 32 مباراة.

4- بيراميدز برصيد 49 نقطة من أصل 32 مباراة.

5- المصري برصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة.

6- إنبي برصيد 46 نقطة من أصل 33 مباراة.

7- الاتحاد السكندري برصيد 44 نقطة من أصل 32 مباراة.

8- طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة.

10- المقاولون العرب برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة.

11- الجونة برصيد 37 نقطة من أصل 32 مباراة.

12- مصر المقاصة برصيد 37 نقطة من أصل 32 مباراة.

13- الإسماعيلي برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة.

14- غزل المحلة برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة.

15- البنك الأهلي برصيد 33 نقطة من أصل 32 مباراة.

16- وادي دجلة برصيد 28 نقطة من أصل 32 مباراة.

17- الإنتاج الحربي برصيد 27 نقطة من أصل 32 مباراة.

18- نادي أسوان برصيد 27 نقطة من أصل 32 مباراة.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام الجونة في الساعة التاسعة مساء، على ملعب خالد بشارة، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 72 نقطة، من أصل 32 مباراة.