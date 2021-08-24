/646898/مصادر-صفقة-الأهلي-المنتظرة-تصل-القاهرة-اليوم-لإتمام-انتقاله-للقلعة-الحمراء

كشفت مصادر خاصة لـ دوت الخليج، داخل النادى الأهلي عن وصول الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح برايتون الإنجليزى إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، لإتمام إجراءات انتقاله للأهلى، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معه .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ويصل بيرسي تاو للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى وإعلان انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي.

وانضم بيرسى تاو للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقابل 1.8 مليون يورو دولار .

وتواجد بيرسي تاو على رأس قائمة منتخب جنوب إفريقيا استعدادا لتصفيات كأس العالم التي تستعد لمواجهة كل من زيمبابوي يوم 3 سبتمبر وغانا يوم 9 سبتمبر في تصفيات المونديال التي ستقام في قطر 2022.

فجر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص صفقات المارد الأحمر، للموسم المقبل، بالإضافة إلى اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في نهاية الموسم.

أكد شوبير عن انتهاء النادي الأهلي من التعاقد مع ثلاث لاعبين جدد، حيث قال” الأهلي أتم 3 صفقات بشكل نهائي وسيتم الإعلان عن هؤلاء اللاعبين عقب نهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري”.

وتابع: “الأهلي انتهى من التعاقد مع كريم فؤاد وبيرسي تاو وميكيسوني بشكل نهائي”.

وأتم: “سيرحل عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم إما أليو ديانج أو والتر بواليا”.

وفي السياق ذاته قال عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة الشمس، إنه رغم أن تقارير كثيرة ذهبت الأيام الماضية إلى أن الأهلي قرر الأبقاء على جونيور أجاي وسيتم الإستغناء عن الكونغولي والتر بواليا والمالي آليو ديانج من أجل قيد الثنائي الأجنبي الجديد الوافد للأهلي ، لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي إلا أن المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن أجاي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

تصريحات مجدي عبد الغني

وقال البلدوزر ، أن مسئولو النادي يتفاوضون حالياً مع وكيل أعمال جونيور أجاي بشأن الطريقة التى سيرحل بها اللاعب.

وأوضح أن الاهلي حاول خلال الفترة الأخيرة تسويق اللاعب النيجيري لأحدى الدوريات الخارجية لكنه وجد صعوبة لذا قرر فسخ عقده بالتراضي والتفاوض معه حول مستحقاته عن الموسم المتبقي في عقده مع النادي.

وأكد مجدى عبد الغني أن قرار رحيل أجاي عن الاهلي بنهاية الموسم الجاري بات رسمياً ونهائياً حتى لو رحل بواليا وديانج لأن الجهاز الفني لم يعد يرغب في بقاء اللاعب النيجيري.