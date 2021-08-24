/646896/نائبة-الوفد-مشهد-عودة-المصريين-من-أفغانستان-يدعو-للفخر-ويجدد-ثقة-الشعب-المصري-في-قيادته-السياسية-الحكيمة

ثمنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعودة المصريين العالقين من أفغانستان، قائلة: لفته وطنية وإنسانية للرئيس السيسي تدعو للفخر، وتؤكد حرص فخامته على حياة المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج، ورعايته تحت أي ظروف ومهما كانت الأوضاع .

عودة المصريين من افغانستان

وأشارت رمزي، في بيان لها، إلى أن توتر المشهد السياسي في أفغانستان بعث لدى القيادة السياسية شعور وجود خطر على حياة المصريين في المنطقة، الأمر الذي يمثل خط أحمر لدى الرئيس السيسي، مما جعلها توجه قواتها المسلحة إلى إرسال طائرة عسكرية لعودتهم وتأمين حياتهم حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام.

وأوضحت، أن القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لرعاياها سواء في الداخل أو الخارج، وتسعى دائما للتواصل مع المواطنين في الخارج للاطمئنان على أوضاعهم ومعيشتهم، والسعي المستمر لحل المشكلات والعقبات التي تواجههم بفضل التواصل مع القنصليات والسفارات المصرية في دول العالم المختلفة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مواقف الرئيس السيسي تجاه أبناء الوطن المغتربين في الخارج تجدد الثقة بينه وبين الشعب المصري في كل دقيقة، والشعور بالأمان تحت قيادة حكيمة قادرة على حماية حياة المصريين .

ووجهت النائبة أمل رمزي، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة التي يقوم بها لحماية المصريين في الخارج، وتوجيه عين الاهتمام لهم حتى وهم متواجدين في دولة أخرى، ولكن في النهاية ستظل القيادة السياسية سند كل مصري في الداخل والخارج .