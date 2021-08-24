/646894/صراع-الهبوط-تشكيل-البنك-الأهلي-أمام-الاتحاد-السكندري

أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل مباراته امام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقر إقامتها في تمام الساعة الخامسة ونصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في حراسة المرمي:محمد الزنفلي

خط الدفاع:أمير مدحت-أحمد ياسين-عاصم صلاح-أسامة ابراهيم

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-موسي دياوارا-محمد بسيوني-كريم مبابو.

خط الهجوم:أحمد علي

ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره البنك الأهلى في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية.

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء اليوم أمام البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بإستاد الإسكندرية .

وجاء التشكيل يضم كل من في حراسة المرمى :محمد صبحى

في خط الدفاع : لودومان أونند ، صبرى رحيل ، السيد سالم ، محمود شعبان

في خط الوسط :أحمد نبيل " مانجا " ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى ، عبد الغنى محمد

في الهجوم : مروان عطية ، خالد قمر

يحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفا.

يدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاتحاد السكندرى والبنك الاهلى مكون من :"محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي مساعد أول، وهاني عبدالفتاح مساعد ثان، وكريم الخطيب حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد".