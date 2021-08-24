بـ 24 لاعبًا.. قائمة منتخب البحرين للدورة الودية

/646890/بـ-24-لاعبا-قائمة-منتخب-البحرين-للدورة-الودية

أعلن البرتغالي هيليوا سوزا، مدرب منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، قائمة المنتخب التي ستشارك في الدورة الودية التي ستقام خلال الفترة من 1 حتى 7 سبتمبر المقبل.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ويستضيف المنتخب البحريني دورة ودية من 3 منتخبات "البحرين والأردن وهايتي"، وستقام الدورة بنظام مواجهة واحدة بين المنتخبات المشاركة.

وتنطلق الدورة بلقاء البحرين ضد هاييتي يوم 1 من الشهر المقبل، ثم يلعب الأردن ضد هاييتي يوم 4، وتختتم بمواجهة بين البحرين والأردن يوم 7.

واختار البرتغالي هيليوا سوزا 24 لاعبا لقائمة البحرين، فيما يغيب إسماعيل عبد اللطيف الهداف التاريخي للبحرين.

وضمت القائمة كلًا من:

قائمة البحرين للدورة الودية

"عباس العصفور والسيد هاشم عيسى وهزاع علي وجاسم الشيخ وكميل الأسود ومحمد جاسم وسيد رضا عيسى وسيد مهدي باقر (الرفاع)، وعبد الوهاب المالود وسيد محمد جعفر ووليد الحيام وراشد الحوطي (المحرق)".

"إبراهيم لطف الله وأحمد بوغمار وسيد ضياء سيد سعيد ومهدي حميدان (الخالدية)، وجاسم خليف ومحمد الرميحي (الرفاع الشرقي)، وأحمد ميرزا (الحد)، ومحمد أحمد (المالكية)، وعبد الله الهزاع وعلي حرم (التضامن الكويتي)، وعلي مدن (العروبة الإماراتي).