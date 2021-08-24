صور.. وزير الخارجية يلتقى البعثة الدبلوماسية المصرية فى كابول عقب عودتها

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى كابول، وذلك فى أعقاب عملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان والذين عادوا مساء أمس إلى أرض الوطن وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإجلاء المواطنين المصريين سالمين إلى أرض الوطن، وهو ما تم بنجاح.





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