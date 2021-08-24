صور.. مفاجأة أسامة الأزهرى لـ الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين

جدة - نرمين السيد - فاجأ الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الطالبة علياء ياسر أنور، الثانية على الثانوية الأزهرية من المكفوفين، بزيارتها فى منزلها فى قرية شيبة بمركز دمنهور بالبحيرة بعد أن طلبت فى أكثر من لقاء تليفزيونى مقابلته.





وقال الأزهرى، خلال كلمته مع أسرتها، إن حضوره لعلياء فى قريتها تكريم للعلم ولكل متفوق، موجهًا رسالة لكل الموجودين حوله من الأهل والجيران والطلاب: "عليكم بالعلم، نريد نبغاء وعباقرة ومتفوقين فى كل المجالات، ولكل ولد وبنت فى القرية كونوا مثل علياء".

ووجه الأزهرى عدة رسائل: "التهنئة لعلياء على تفوقها، وليست هى فقط ولكن تهنئتى لكل نابغ ومتفوق هى رسالة تقدير واحترام وتشجيع لكل حريص على العلم فى كل مراحل التعليم المصرى، ورسالة تكريم للمرأة المصرية، ولعلياء كفتاة لها كل الإجلال والتقدير على تفوقها، ودليل على معرفة القيمة الكبيرة للمرأة المصرية التى هى تاج فوق رؤوسنا جميعًا".

وأكمل: "رسالة للوطن أننا سنقوم بالرعاية لكل متعلم ولكل موهبة حتى نصنع للوطن جيلًا جديدًا يحفظ أمانة العلم، وحضورنا تكريم للعلم والشغف بالمعرفة وتنوير العقول".

ووجه الدكتور أسامة الأزهرى رسالة لكل ابن من أبناء الأزهر: "إذا كنت متفوقًا مثل علياء سنكون فى خدمتك، كما قدم رسالة شكر وتقدير لوالد علياء ولوالدتها ولأهل القرية الكرام".

وتابع: "داعم لها حتى نراها عالمة وأنا متكفل بها من الآن وحتى حصولها على الدكتوراة، أتكفل بكل شىء مراجع وكتب ومذكرات وغيره، وشرف أن أكون فى خدمتها".

وطالب الدكتور أسامة الأزهرى كل شخصية عامة أن يضع على اهتماماته تشجيع إنسان وبث روح الأمل فى غدٍ متوهجٍ، وأن نتعاون جميعًا على القيام به.

وقالت الطالبة علياء: حضور الدكتور أسامة الأزهرى شرفنى، ولو كنت أعلم أن جزاء تفوقى حضوره لضاعفته أضعافًا، سعادتى لا توصف، من طفولتى أتابعه ودائمًا أستمع لبرامجه منذ صغرى، هو علامة، أتابع وأحرص على كل لقاءاته التلفزيونية، وأتعجب له لهذا القدر من الحب والبساطة والاحترام والتقدير والعلم.

وأضافت: "أقل هدية أننى لن أكتفى بالقشور، ولن تمر المعلومة مرور الكرام، سأدرس والعلم بحر عذب.. سأتفوق ما دمت حيًّا وحتى تقبض روحى، وأتشرف أن تكون رحلة تعليمى تحت إشراف العلامة الدكتور أسامة الأزهرى، فهو لديه علم مهما اقترفت منه لن ينفذ، والزيارة تاريخ كبير لا يمحى، وزيارة بيتى وقريتى شرف عظيم".