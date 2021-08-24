البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا اللقاء ضمن فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذى يقام لمدة ثمانية أيام فى مركز لوجوس بالمقر ذاته، تحت شعار "التمتع بالجذور"، حيث التقى الدكتور صبحى مع شباب الملتقى وحدثهم عن جهود وزارة الشباب والرياضة فى مجال تنمية روح الانتماء لدى النشء والشباب.

وعن المشاركين فى الملتقى قال قداسة البابا وفقا لبيان صحفى: "هم شباب من كنائسنا وإيبارشياتنا على طول الوادى فى الصعيد ووجه بحرى وسيناء، ومن القاهرة والإسكندرية".

وأضاف: "نحاول أن نتمتع فى هذا اللقاء بالجذور المصرية العريقة بالنسبة لشبابنا فى مصر وخارجها، وأن يكون هناك ارتباط قوى مع البذرة التى وضعها القديس مارمرقس على أرض مدينة الإسكندرية"، مشيرًا إلى أن ملتقى لوجوس للشباب على مدى 8 أيام يشارك فيه 200 شاب وفتاة فى برنامج شامل ومركز وممتلئ بالمفاجآت الجميلة.