رئيس الإنجيلية: حديث الرئيس عن الفن والتعليم يعكس أولوية الدولة لرفع الوعى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن قضايا الوعى والفن والتعليم، وإعلانه دعم الموهبة والإبداع، هى رسالة طمأنينة للمجتمع المصرى.





جاء ذلك خلال تعقيبه، اليوم الثلاثاء، على مداخلة الرئيس السيسى مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء أمس الإثنين، فى برنامج "صالة التحرير" بقناة صدى البلد، والتى أعلن خلالها الرئيس السيسى، دعمه للكاتب عبدالرحيم كمال فى إنتاج المزيد من الأعمال التاريخية والفنية التى تسهم فى تعزيز الوعى لدى الشخصية المصرية. وأكد الدكتور أندريه زكى أنها تعكس أولوية الدولة المصرية فى رفع وعى المواطن والمجتمع، من خلال الاهتمام بالفن والتعليم، كما تؤكد حرصه على دعم الشخصية المصرية فى مجالات عديدة.

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