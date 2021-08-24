/646895/ترتيب-الدوري-المصري-قبل-مبارتي-الأهلي-والزمالك-بالجولة-الـ-33

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق الـ 24 من أغسطس على العديد من المواجهات في منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستشهد على لقاء الحسم في الهبوط وتحديد الفريق الثالث بجانب أسوان والإنتاج الحربي، ولقاء حسم البطولة بين الزمالك والإنتاج في حالة فوز او تعادل الزمالك.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام الجونة في الساعة التاسعة مساء، على ملعب خالد بشارة، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 72 نقطة، من أصل 32 مباراة. ويعرض دوت الخليج التفاصيل : ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي، والاهلي والجونة، والاتحاد السكندري مع البنك الأهلي، في الجولة الثالثة والثلاثون. ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك والإنتاج: 1- الزمالك برصيد 76 نقطة من أصل 32 مباراة. 2- الأهلي برصيد 72 نقطة من أصل 32 مباراة. 3- سموحة برصيد 50 نقطة من أصل 32 مباراة. 4- بيراميدز برصيد 49 نقطة من أصل 32 مباراة. 5- المصري برصيد 49 نقطة من أصل 33 مباراة. 6- إنبي برصيد 46 نقطة من أصل 33 مباراة. 7- الاتحاد السكندري برصيد 44 نقطة من أصل 32 مباراة. 8- طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من أصل 33 مباراة. 9- سيراميكا كليوباترا برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة. 10- المقاولون العرب برصيد 38 نقطة من أصل 32 مباراة. 11- الجونة برصيد 37 نقطة من أصل 32 مباراة. 12- مصر المقاصة برصيد 37 نقطة من أصل 32 مباراة. 13- الإسماعيلي برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة. 14- غزل المحلة برصيد 35 نقطة من أصل 33 مباراة. 15- البنك الأهلي برصيد 33 نقطة من أصل 32 مباراة. 16- وادي دجلة برصيد 28 نقطة من أصل 32 مباراة. 17- الإنتاج الحربي برصيد 27 نقطة من أصل 32 مباراة. 18- نادي أسوان برصيد 27 نقطة من أصل 32 مباراة.

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