رسميا.. علاء عبدالعال مديرا فنيا للقناة

أعلن نادي القناة تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق، بدءا من الموسم المقبل.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل انضمام علاء عبدالعال لفريق أسوان: تعاقد إداراة نادي القناة، المتواجد في الدرجة الثانية، التعاقد مه علاء عبدالعال، لقيادة الفريق فنيا بدا من الموسم الجدي. يذكر أن محمد صلاح كان مديرا فنيا لفريق القناة قبل التعاقد مع علاء عبدالعال.

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