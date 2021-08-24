/646889/بيأكلني-فول-كل-يوم-دينا-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالمرج

«بيأكلني فول كل يوم».. بهذة الكلمات رفعت زوجة « دينا » 23 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «مراد»27 سنة،موظف في شركة، أمام محكمة الأسرة بالمرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بالمرج

متجوزة بقالي خمس شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي خمس شهور،بخيل جدا من أول يوم في جوازنا وهو بينزل يشتري طلبات البيت وهي فول بس،ومبيخلنيش أمسك فلوس في أيدي نهائي،وكل أسبوعين لحمه وباقي الأيام فول بس ومبيدنيش جنية واحد».

هددوني

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «انا من ساعة لما تجوزته وأنا خسيت،ومبقاش فيا حيل من قلة الأكل،روحت أشتكيته لأهله طردوني وشتموني وقالولي أستحملي جوزك،وهو معاه فلوس كتير هددني أني لو شكيته مرة أخري».

جوزي عنده بخل وراثي

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «فجوزي عنده بخل وراثي او جنوني،لانه عنده فلوس وشغال كويس،حاولت اني أغير منه لكن مايشاء معرفتش، وأنا مبقتش قادرة أستحمل وغلبت معاه، أنا عايزة أكل زي الناس».

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «فلجأت الي محكمة الأسرة بالمرج لرفع دعوي خلع ضده»