/646887/الجزيرة-يعلن-تعاقده-مع-مهاجم-سبورتينج-ليشبونه-لمدة-عامين

أكمل نادي الجزيرة إجراءات التعاقد مع المهاجم المالي عبدالله ديابي القادم من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بعقد يمتد إلى العام 2023، لينضم مباشرة إلى تشكيلة المدرب مارسيل كايزر الذي سبق له العمل مع اللاعب في الفريق البرتغالي خلال موسم 2018 - 2019 وتوج معه بكأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي في ذات الموسم.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ومثل ديابي البالغ من العمر 30 عاما والمولود في مدينة نانتيري الفرنسية منتخب بلاده مالي في 17 مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف، ومثل العديد من الأندية الأوربية الكبيرة التي كان أبرزها ليل الفرنسي وبشكتاش التركي، إضافة لكلوب بروج البلجيكي الذي فاز معه ديابي ببطولة الدوري مرتين وكأس السوبر مرتين أيضا، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي توج فيه اللاعب بكأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي عندما كان عنصرا مؤثرا في التشكيلة التي قادها مارسيل كايزر لتحقيق هذه الإنجازات وللمركز الثالث المؤهل لمسابقة الدوري الأوربي في موسم 18 / 2019.

وقال علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة : كنا حريصين على التعاقد مع لاعب يحقق الإضافة الكبيرة للمجموعة الحالية في الفريق الأول، لأن الجزيرة سيخوض عددا أكبر من المسابقات في هذا الموسم وسيسعى كالعادة لتقديم أفضل المستويات وسيخوض جميع المباريات بنية الفوز المصحوب بالأداء الجماعي القوي، ولهذه الأسباب كان عبدالله ديابي الخيار الأنسب لأنه يمتلك المؤهلات الفنية المطلوبة ولأنه لعب سابقا مع المدرب مارسيل كايزر الذي استطاع أن يستخرج أفضل ما لدى اللاعب من إمكانيات، ونحن واثقون أن الأمر سيتكرر مجددا في الجزيرة وسيقدم ديابي الأداء المأمول بمعاونة زملائه في الفريق.

من جهته أكد ديابي أن تواجد كايزر على رأس الجهاز الفني للجزيرة لم يكن السبب الوحيد وراء انضمامه للنادي، وقال : أعرف كايزر بشكل شخصي وقدمت تحت قيادته مستويات مميزة وفزت معه بالألقاب، لكن هذا ليس السبب الوحيد لإنضمامي للنادي، فالجزيرة يتمتع بسمعة طيبة في أوروبا لأن العديد من النجوم العالميين لعبوا له، إضافة إلى أنه اشتهر بالتعاقد مع أفضل اللاعبين الأفارقة مثل الأسطورة جورج ويا والنجوم الدوليين أمثال جوناثان بيترويبا ومبارك بوصوفة و ثولاني سيريرو.