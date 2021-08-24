/646886/اتحاد-تطاوين-التونسي-يعلن-التعاقد-مع-الدولي-الموريتاني-ياسين-الشيخ-الولي

أعلن نادي اتحاد تطاوين التونسي اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع اللاعب الدولي الموريتاني ياسين الشيخ الولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال النادي التونسي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن الولي وقع على عقد لمدة موسمين، قادما من فريق خليج سرت الليبي. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب ياسينالشيخ الولي (23عاما) يلعب في مركزي الجناح، والوسط الهجومي.

وكان اتحاد تطاوين عزز صفوفه في الفترة الماضية بأربعة لاعبين: مصعب ساسي وحسام اللواتي ومؤمن الرحماني وإدريس الطبوبي.

أعلن نادى فاركو، المنضم حديثا إلى الدوري الممتاز، عن التعاقد مع النيجيري كينجسلي سوكاري، قادما من فريق الصفاقسي التونسي، ليكون بذلك ثالث صفقات الفريق بعد تأهله إلى الدوري العام.

نجح مجلس إدارة فريق فاركو، في التعاقد مع الدولي النيجيري كينجسلي سوكاري، نجم فريق الصفاقصي التونسي.

واجتاز كينجلسي سوكاري الفحص الطبي، ومن المفترض أن ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق، خخلال الفترة القادمة، استعدادا لمباريات الدوري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام المصري

عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفي شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز إنبى المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

تشكيل المصري أمام إنبي

حراسة المرمي : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم العراقي-عمرو موسي-أحمد شوشة-أحمدشديد قناوي

خط الوسط: فريد شوقي -حسن على-محمد عنتر

خط الهجوم: جريندو-أحمد رفعت-عمر كمال عبد الواحد