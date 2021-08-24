النائب مصطفى سالمان:عودة الجالية المصرية من أفغانستان دلالة على قدرة مصر على حماية أبنائها ومصالحها

/646885/النائب-مصطفى-سالمانعودة-الجالية-المصرية-من-أفغانستان-دلالة-على-قدرة-مصر-على-حماية-أبنائها-ومصالحها

أكد النائب البرلماني مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ أن عودة البعثة المصرية من أفغانستان بعد أيام قليلة من الأحداث التي شهدتها العاصمة كابول يؤكد قوة الدولة المصرية،وقدرتها على حماية أبنائها خارج حدود الوطن، حتى في ظل تطور وتصاعد الأحداث سواء في أفغانستان، أو أي دولة أخرى.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفي سالمان بشأن عودة المصريين من افغانستان

حركة طالبان

وقال "سالمان"، النائب البرلماني عن حزب مستقبل وطن إن سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور في أفغانستان، ومن ثم القصر الرئاسي عقب الانسحاب الأمريكي من البلاد مؤخراً، كان مشهداً صادماً للكثيرين، وبث الخوف لدى الجميع، والقلق على أبناء الجالية المصرية وأعضاء البعثة المصرية من أبناء الأزهر وبعض التخصصات الأخرى.

العاصمة كابل

وأوضح عضو مجلس الشيوخ إن إعادة أبناء مصر من العاصمة كابول عبر طائرة عسكرية بقرار من القيادة العامة للقوات المسلحة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن فراغ، وإنما نابعاً من الجهد الكبير المبذول في كافة مؤسسات الدولة، والوزارات المعنية، والتواصل مع أعضاء البعثة منذ وقوع الأحداث، وصولاً إلى المجئ إلى أرض الوطن.

الدبلوماسية المصرية

وذكر النائب البرلماني بأن مثل هذا النجاح لايتم إلى بجهود دولة قوية تمتلك الكثير من الأدوات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لحماية أبنائها ومصالحها، مشيراً إلى توفير طاقم طبي في مطار القاهرة للإطمئنان على أعضاء البعثة عقب وصولهم، وتسهيل الإجراءات لهم بعد معاناتهم لأيام عقب تصاعد الأحداث.

ووجه" سالمان" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري، وزير الخارجية، ورجال مصر المخلصين في كافة المؤسسات، على ما بذلوه من جهد خلال الأزمة حتى عودة أبناء مصر لأرض الوطن.