تعيين عبد الرشيد شاكر امينا مساعدا لأمانة الاتصالات بحماة الوطن بالجيزة

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دوت الخليج

ويعد المهندس عبد الرشيد احد اهم الخبراء في الشبكات وتنفيذ المشروعات في مجال الاتصالات ، وقام بالإشراف على تنفيذ الشبكات بمختلف مناطق شرق القاهرة .

حزب حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية

الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، قد هنأ عددا من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والثانوي الفني، مساء أمس السبت بأحد فنادق القاهرة، بحضور لفيف من رجال الدولة والوزراء، وقيادات الحزب.

وشارك في التكريم من قيادات حزب حماة الوطن، الفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء حاتم حشمت، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة الإعلام، واللواء أحمد إبراهيم محمد العوضي نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم، واللواء فتح الله نائب رئيس الحزب للتنطيم والإدارة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومساعدين الحزب.

كما حضر التكريم كلا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والنائب عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.