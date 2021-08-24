/646883/حلاق-يقتل-شقيقه-ويبعثر-أشلائه-طمعا-في-أمواله-بإمبابة

فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة).

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الجريمة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمواجهته إعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان) حيث أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام بإستدراجه لشقة قام بإستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه وإستولى على ( مبلغ مالى).

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة ،كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك ) والمسروقات ( مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه ) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه.

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