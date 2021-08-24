«بيعاكس البنات على فيسبوك».. ربة منزل في دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

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«بيعاكس البنات على فيسبوك».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل « ولاء » 28 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «حسام» 34 سنة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة

متجوزة بقالي 4 سنوات

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي4سنوات،بعد قصة حب حكى عنها الجميع وأقاربه والجيران،ورغم كلام الناس عنه أنه بتاع ستات،رغم ذلك أتجوزته، وكنا عايشين قصة حب جميلة، حتى خلفت أبني الوحيد «مالك» وبدأت المشاكل تزداد ويغيب جوزي عن البيت بالأيام، مببرا مبقتش عارف أخد راحتي من عياط أبنك زهقت».

جوزي مجنون

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «مشاكل كترت بينا،ومبقاش يستحملني انا وأبني،وعلطول بيتعدى عليا بالضرب أنا وأبني ويبهدلني ويشتمني،مبقتش قادرة استحمل جنونه واهماله ليا ولحياتنا».

التواصل الأجتماعي « فيسبوك »

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «لحد مافي مرة أكتشفت أكونت مستعار علي صفحات التواصل الأجتماعي «الفيسبوك»بيكلم عليى بنات كتير جدا ومن بينهم صديقتي المقربة ليا بيتغزل فيها وبيعاكسها،فأتجننت وأخذت أبني وسبتله البيت وروحت عند أهلي ومسألش فيا طول فترة جلوسي».

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «فلجأت الي محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوي خلع ضده»