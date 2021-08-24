عمرو درويش لـ دوت الخليج :عودة المصريين من كابل أثبتت قوة تاثير الدولة المصرية في محيطها الاقليمي الدولي

/646879/عمرو-درويش-لـ-تحيا-مصر-عودة-المصريين-من-كابل-أثبتت-قوة-تاثير-الدولة-المصرية-في-محيطها-الاقليمي-الدولي

أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بجهود الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية، ممثلة فى توجيهات الرئيس السيسي، لإعادة الجالية المصرية من افغانستان خاصة بعد تطورات الاحداث فى العاصمة كابل ،وسيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو درويش على عودة الجالية المصرية من افغانستان

عودة الجالية المصرية من افغانستان

ووجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحية إعزاز وتقدير للدولة المصرية وقيادتها ومؤسساتها الوطنية، التي تثبت يومًا بعد يوم قوة الدولة المصرية وتأثيرها الممتد في محيطها الاقليمي والدولي، دون النظر لطبيعة الجانب الآخر، مؤكدة انها قادرة على الحفاظ على أبناءها في أي مكان.

حركة طالبان

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.