/646878/كل-ما-تود-معرفته-عن-انطلاقة-الموسم-الجديد-من-الدوري-البحريني

ينطلق الموسم الجديد لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم (الدوري البحريني) غداً الأربعاء بقمة مبكرة بين فريقي الرفاع حامل اللقب والمحرق على ستاد البحرين الوطني.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ويدخل الرفاع الموسم رافعاً شعار الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي قبل ختام الدوري بـ 3 جولات.

ويدرك الرفاع بقيادة مدربه البحريني علي عاشور أن مواجهة الافتتاح لن تكون سهلة خاصة أمام خصم قوي مثل المحرق الذي يبحث عن منصات التتويج بعد غياب 3 مواسم عن لقب الدوري.

ورحل عن الرفاع عدة نجوم، مثل: علي مدن الذي انتقل إلى العروبة الإماراتي، وعلي حرم المنتقل إلى التضامن الكويتي، علاوة على الثلاثي مهدي حميدان وسيد شبر العلوي وأحمد عبد الله المنتقلين إلى الخالدية.

في المقابل،دعم الرفاع صفوفه بثلاثة محترفين من سوريا وهم :مؤيد العجان ومحمود البحر ومحمد عنز، إضافة للبرازيلي سانتوس.

يذكر أن الرفاع هو الفريق الوحيد الذي خاض الموسم الماضي من دون ضم أي لاعب أجنبي، ورغم ذلك حقق لقب الدوري.

علي الجانب الآخر، سيقود البحريني عيسى السعدون كتيبة هجوم المحرق الذي سيفتقد لجهود نجمه الأبرز إسماعيل عبد اللطيف، الهداف التاريخي للمنتخب البحريني، لكن الفريق يعول على عناصر جيدة مثل: الحارس محمد السيد جعفر وعبد الوهاب المالود والصفقة الجديدة راشد الحوطي وعبد الوهاب علي.

وتعاقد المحرق هذا الموسم مع البرازيلي فلافيو والأردني نور الروابدة والفلسطيني محمود عيد والأردني الجديد محمود مرضي.

قمة القطبين

وستقام في نفس الجولة قمة قطبي العاصمة بين الأهلي بقيادة علي صنقور والنجمة بقيادة البرتغالي كامبوس ،علي ستاد البحرين الوطني.

ويأمل كل من الأهلي والنجمة في تحقيق بداية إيجابية، بعدما عززا صفوفهما بالعديد من الصفقات.

حيث تعاقد الأهلي مع 3 لاعبين من الأردن هم: أزيد جابر ويزن ثلجي وعبد الله العطار، إضافة للاعب السوري يوسف محمد، فضلاً عن عدة صفقات محلية وهم : ضم راكان مفلح ومحمد عبد الوهاب ومحمد الشيخ وسيد حسين هاشم.

أما النجمة فتعاقد مع 4 محترفين هم، السوري ثائر كروما والبرازيلي فيتور والسنغالي مالو والبرتغالي أجوينالدو، إضافة إلى صفقات محلية مثل أيمن عبدالأمير وأحمد الختال وعلي كامل ومحمد جميل وغيرهم.