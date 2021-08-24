وزيرة الهجرة تشارك في ندوة ”مكافحة الهجرة غير الشرعية بمفهوم جديد” برعاية...

السفيرة نبيلة مكرم: المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية مفهوم إنساني ووطني

أ. د. محمد المحرصاوي: نعتز بمشاركة وزيرة الهجرة ونثمن جهودها المخلصة في ملف الهجرة غير الشرعية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية.. بمفهوم جديد"، والتي عقدت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وبالتعاون مع جامعة الأزهر في إطار مشروع سفراء الأزهر "أونلاين"، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،

والأستاذ الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والمنظمة وعمداء الكليات ومسؤولي مشروع سفراء الأزهر من المصريين والوافدين.

وقام الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بافتتاح الندوة ورحب بالسيدة وزيرة الهجرة، مثنيا على مشاركتها في منتدى صناع السلام في لندن بحضور فضيلة الإمام الأكبر، ثم حضورها فاعلية توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، معربا عن خالص الاعتزاز بجهودها المخلصة وعملها الدؤوب في عدة ملفات وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تم تقديم فيلم تسجيلي عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتقديم نبذة أيضا عن مشروع "سفراء الأزهر أونلاين"، والذي يستهدف التلاقي بين الأزهر وكافة قطاعات الدولة والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، والتأكيد على أن الأزهر يحرص على قوة مصر الناعمة بمنهجها الوسطي؛ علاوة على الجمع بين دول متعددة واتجاهات مختلفة ليؤكد على صفة التنوع والاختلاف والتعارف والتعاون.

من جانبها، ألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كلمة خلال الندوة رحبت فيها بالحضور وقدمت خالص شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ولكافة مؤسسات وقيادات الأزهر الشريف، ولفتت إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الأزهر إلى وزارة الهجرة، مؤكدة أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمثابة الوالد لكل المصريين، كما وجهت تحية خاصة للقيادة السياسية المصرية لجهودها في عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية من أفغانستان.

وفي نفس السياق، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم دور وجهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بها الوزارة مباشرة في ختام منتدى شباب العالم ٢٠١٩، لافتة إلى تصريح السيد الرئيس بأن منذ عام ٢٠١٦ لم تخرج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر، ما يدل على نجاح الدولة المصرية في القضاء على هذه الظاهرة حفاظا على الأمن القومي المصري، وإدراكا لأهمية الشعور باحتياجات المواطن المصري وتوفير سبل العيش الكريم له، مشددة على أن المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية مفهوم إنساني ووطني.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والنظامية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج، حيث أجريت زيارات ميدانية لبعض هذه المحافظات بدأت بالفيوم والبحيرة والغربية والمنيا.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة أعدت خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل آمنة، فقد تم التعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة المصرية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لإدماج المصريين بالخارج في عملية التنمية والتطوير في قرى الريف المصري الواقعة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت: "تم أيضا عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات (طرق الأبواب) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وأيضا بمشاركة الواعظات والراهبات، وذلك للدور البارز الذي تلعبه المرأة المصرية في قرى الريف المصري بصدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

وفي أعقاب كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، تم منح سيادتها درع تكريم تقديًرا لجهودها المتواصلة في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفي رعاية مصالح المصريين بالخارج.