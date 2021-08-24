صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفالية المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ومجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وإبراهيم يوسف حسن مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، والمهندس أحمد المصرى رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.



وفى كلمته التى ألقاها، هنأ شريف بشارة الطلاب المتفوقين والقائمين على العملية التعليمية بنهاية العام الدراسى وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق الدراسى فى المرحلة الجامعية والحياة العملية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالقائمين على العملية التعليمية من مدريين ومدرسين ومجلس أمناء وكل المنظومة التعليمية لتوفير المناخ المناسب للطلبة المتفوقين فى ظل ظروف استثنائية لهذا العام فى ظل جائحة كورونا وكذا النظام الحديث للثانوى العام مؤكدا على أن أبناء محافظة الاسماعيلية قادرين على النجاح فى ظل أحلك الظروف.



وأشار الشيخ وحيد عايش أن هذا العام الدراسى شهد تقدما ملحوظا فى إعداد المتفوقين من محافظة الاسماعيلية وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية إذ أن المحافظة حصدت 5 مراكز على مستوى الجمهورية بالثانوى العام والثانوية الأزهرى والدبلومات الفنية والتربية الخاصة.



وأكد طه عجلان على بذل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة كل سبل الدعم للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وذلك لمزيد من النجاح والتفوق وأن تظل الإسماعيلية تاج وعنوانا للتفوق.

ووجه محافظ الإسماعيلية جزيل الشكر لأولياء الأمور الطلبة المتفوقين لما بذلوه من جهد ووقت ورعاية لهؤلاء الطلبة والوصول إلى المراتب العليا إذ أنهم شركاء أساسيين فى هذا النجاح والوصول بالطلبة إلى بداية الطريق السليم للنهوض بالدولة المصرية.