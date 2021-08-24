/646877/المتحدث-الرسمي-للإسماعيلي-يكشف-شروط-إيهاب-جلال-للاستمرار-مع-الدراويش

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، موقف إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، من البقاء أو الرحيل عن القلعة الصفراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال علاء وحيد في تصريحات إذاعية: "إيهاب جلال تحدث مع المركز الإعلامي، حيث نفي ماتردد عن رحيله إلي بيراميدز لتولي منصب المدير الفني”.

وأضاف: "إيهاب جلال طلب استغلال اسم الإسماعيلي الكبير من أجل جذب الصفقات التي يرغب في ضمها، بالتواجد في فريق عريق يستطيع المنافسة في الموسم المقبل".

وتابع المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي: "إيهاب جلال لدية شرط للأستمرارا مع الدراويش، هو نجاح الفريق مع الصفقات التي حددها”.

وأختتم حديثة : " لاتوجد نية لدي أداراة الدوويش في الأستغناء عن باهر المحمدي خلال الفترة القادمه، هو مستمر مع الفريق ، بينما نسعي لتجديد عقود بعض العناصر التي ينتهي عقدها بنهاية الموسم الحالي".

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون اهداف في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الإسماعيلي طوال أحداث الشوط الأول في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت في تنظيم وثبات في التصدي لهجوم الدراويش.

رد فريق طلائع الجيش في العديد من الهجمات على شباك الإسماعيلي من خلال عمرو جمال، وأحمد سمير في هجمات مرتدة.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش:

في حراسة: محمد صبحي.

خط الدفاع: باهر المحمدي -مروان الصحراوي- عماد حمدي- مصطفي الزناري-حسين السيد.

خط الوسط: فخر الدين بن يوسف- احمد مدبولي- محمد حسين -محمد عادل.

خط الدفاع: شكري نجيب

ويأمل الدراويش في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن توقفت لمدة 6 مباريات على التوالي حقق فيها الفريق نقطتين فقط وخسر أربع مواجهات.

ويدير اللقاء تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه كلا من خالد السيد وأحمد رشدى، بالإضافة لإبراهيم شاهين حكما رابعا، وعلى تقنية الفار يتواجد صبحى العمراوى وعمرو رمضان.

قائمة الإسماعيلي امام طلائع الجيش:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، عبد الرحمن صلاح

الدفاع: محمد هاشم، مصطفى الزناري، محمد نصر، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد، عبد الله جمعة.

الوسط: عمر الوحش، عماد حمدى، محمد عادل، محمود دونجا، أحمد مدبولى، محمد الشامي، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبد السميع، أحمد مصطفي، محمد صادق، محمد الضرف، مصطفى فارس.