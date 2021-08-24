أبرز دخول في حفل إفتتاح بارالمبياد طوكيو 2020«صور»

/646874/أبرز-دخول-في-حفل-إفتتاح-بارالمبياد-طوكيو-2020صور

دخول المنتخب البارالمبي الإسباني في حفل إفتتاح بارالمبياد طوكيو، اذهل جميع متابعي البطولة، وكل الحضور، في حف الإفتتاح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت البعثة البارالمبية الإسبانية في حفل إفتتاح بارالمبياد طوكيو، بدخول الحفل رافعي العلم الإسباني، وبالقبعة الشهيرة بها بلاد الأندلس، في ظهور بفرحة كبيرة والتي يلشتهر بها الإسبان في الإحتفالات.

وجاءت قائمة البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها يوم 24 من شهر أغسطس الجاري كالتالي:

منافسات رفع الأثقال

1- محمود صبري

2- شريف عثمان

3- طه عبد المجيد

4- محمد الالفاط

5- هاني عبد الهادي

6- محمد السيد

7- عمرو فاروق

8- جيهان غريب

9- فاطمه قرني

10- فاطمه عمر ابو عيشه

11- أمل حنفي

12- جيهان جلال

13- أماني الدسوقي

14- رانده تاج الدين

15- ريحاب رضوان

منافسات السباحة

16- يوسف السيد

17- زياد كحيل

18- أيه الله ايمن

19- ملك حسين

منافسات تنس الطاولة

20- سامح عبد العزيز

21- أيمن زناتي

22- ابراهيم حمدتو 23- سيد يوسف

24- فايزه عبد الحافظ

25- هناء حماد

منافسات ألعاب القوى

26- محمد رمضان

27- حمادة سيد على

28- دينا محمد على

منافسات دورة الباراتايكوندو

29- محمد الزيات

30- سلمى علي

منافسات الريشة الطائرة

31- أحمد الدكروري

منافسات كرة الطائرة جلوس

32- هشام الشويخ

33- عبد النبى عبداللطيف

34- حسام مسعود

35- أحمد عبد الجليل

36- محمد ابواليزيد

37- محمد عبد المعطى

38- أحمد خميس

39- أشرف زعلول

40- صلاح عطا

41- مطاوع عبد الباقى

42- أحمد عبد الفتاح

43- السيد موسى

منافسات كرة الهدف سيدات

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم