بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.. تفوق فريق يد الأهلي علي فريق سوكوتو ريما

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.

أحداث المباراة

وبسط الأهلي سيطرته المبكرة منذ بداية اللقاء فاستطاع إنهاء الشوط الأول بنتيجة 22-12.

وفي الشوط الثاني ضرب الأهلي بقوة وتفوق بنتيجة 46-26 أي بفارق 20 نقطة.

ويلتقي الأهلي يوم الخميس المقبل مع ريد ستار الإيفواري في السادسة مساءً.

انطلقت المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضا قويا ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٢-١٢، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة٤٦-٢٦.

قائمة رجال يد الأهلي

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويلعب «رجال يد الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة .

وتضم المجموعة الثانية في البطولة أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.