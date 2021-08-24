أخبار مصرية

بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.. تفوق فريق يد الأهلي علي فريق سوكوتو ريما

0 نشر
سمر نبيل 0 تبليغ

/646860/بطولة-إفريقيا-للاندية-ابطال-الكووس-تفوق-فريق-يد-الأهلي-علي-فريق-سوكوتو-ريما

تفوق فريق اليد بالنادي الأهلي علي نظيره فريق سوكوتو ريما في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.

أحداث المباراة

وبسط الأهلي سيطرته المبكرة منذ بداية اللقاء فاستطاع إنهاء الشوط الأول بنتيجة 22-12.

وفي الشوط الثاني ضرب الأهلي بقوة وتفوق بنتيجة 46-26 أي بفارق 20 نقطة.

ويلتقي الأهلي يوم الخميس المقبل مع ريد ستار الإيفواري في السادسة مساءً.

انطلقت المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضا قويا ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٢-١٢، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة٤٦-٢٦.

قائمة رجال يد الأهلي 

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويلعب «رجال يد الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة .

وتضم المجموعة الثانية في البطولة أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.. تفوق فريق يد الأهلي علي فريق سوكوتو ريما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا