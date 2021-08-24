بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.. تفوق فريق يد الأهلي علي فريق سوكوتو ريما

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تفوق فريق اليد بالنادي الأهلي علي نظيره فريق سوكوتو ريما في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس .
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.
أحداث المباراة
وبسط الأهلي سيطرته المبكرة منذ بداية اللقاء فاستطاع إنهاء الشوط الأول بنتيجة 22-12.
وفي الشوط الثاني ضرب الأهلي بقوة وتفوق بنتيجة 46-26 أي بفارق 20 نقطة.
ويلتقي الأهلي يوم الخميس المقبل مع ريد ستار الإيفواري في السادسة مساءً.
انطلقت المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضا قويا ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٢-١٢، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة٤٦-٢٦.
قائمة رجال يد الأهلي
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.
ويلعب «رجال يد الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة .
وتضم المجموعة الثانية في البطولة أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.
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