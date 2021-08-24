القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بمشاركة طائرات متعددة المهام

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى مشترك، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000 ، الرافال ، " F - 16" ) المصرية .

حيث تضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو وذلك بإشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز (MRTT) .

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.