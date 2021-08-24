وزير الأوقاف: اهتمام الرئيس السيسي بالوعى بمثابة دعم لنا فى نشر الفكر الوسطى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقضية الوعى والخطاب الدينى خير داعم لنا فى نشر الفكر الوسطى، ويجب على جميع مؤسسات الفكر وصناعة الوعى أن تتضافر لتحقيق ذلك، ونؤكد على استعدادنا التام لمزيد من التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بصناعة الوعى، سواء أكانت دعوية ، أم تربوية ، أم علمية ، أم ثقافية ، أم إعلامية.

وتابع جمعة فى تصريحات له اليوم: "نؤكد أن بناء الدولة الوطنية وتقوية مؤسساتها مطلب دينى ووطنى، ومشروعيتها أمر لا جدال فيه، وقد أكدنا ولا زلنا نؤكد أن الحفاظ على الوطن أحد أهم الكليات الست التى أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عديدة من الحفظ والعناية".