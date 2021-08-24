القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً بمشاركة عدد من الطائرات متعددة...

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى مشترك، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام طراز ( ميراج 2000 ، الرافال ، F - 16 ‎‏ ) المصرية‎ .

حيث تضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو ‏وذلك بإشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز‎ (MRTT) ‎‏.‏

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تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ‏والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية ‏والعملياتية‎.‎