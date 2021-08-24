إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغيرالطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية...

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغيرالطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وتشمل المنظومة الذكية, جرد وحصر الأصول الطبية وغيرالطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وتسجيلها إلكترونيًا، إضافة إلى تكويد هذه الأصول بطريقة محاسبية تتيح حساب قيم الإهلاك بصورة صحيحة، وكذلك تثمين الأصول بقيم حقيقية والذي يسهم في حساب منافعها الاقتصادية المستقبلية على المنشآة، وذلك بالإضافة إلى أنها تسهم في التنبيه بمواعيد الصيانات الدورية والوقائية للأصول، وخاصة الأجهزة الطبية الحساسة منها كالرنين والمقطعية والقسطرة، وتتيح الإبلاغ الفوري الإلكتروني عن الأعطال المفاجئة، وتسهيل مراقبة عمليات الصيانة وسرعة استجابة الشركات وتلبية إصلاح الأعطال.

وتدعم المنظومة الذكية, متخذي القرار على المستوى التعبوي بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وعلى المستوى التكتيكي بالأفرع، وعلى المستوى الاستراتيجي برئاسة الهيئة في اتخاذ القرارات وخاصة المتصلة بإدارة الأصول وأعمال تطوير المنشآت والاستخدام الأمثل للموارد.

وتضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول, استدامة كفاءة تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية بالمنشآت الصحية طوال عمرها الافتراضي بجودة عالية، إلى جانب أنها تضمن الحفاظ على المظهر العام للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في المحافظات، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في استدامة الأصول والحفاظ على استثمارات الدولة، واستمرار أداء الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالمية.