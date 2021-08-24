صور.. القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا مشتركًا

جدة - نرمين السيد - وتضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو، باشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز "MRTT". تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.

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