غدا.. جامعة سوهاج تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا لجميع منتسبيها

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا، غدا الأربعاء إلى بداية العام الدراسى الجديد، من سن 18 عاما فأكثر، وفقا لخطة وزارة التعليم العالى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده عبد الخالق لمناقشة آليات بدء التطعيم بلقاح كورونا لجميع منتسبى الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وبالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتورة كريمة محمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور مجدى القاضى القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

وأكد عبد الخالق على أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبيها من خلال المساهمة فى توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان، تنفيذا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية كافة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، إذ تم تخصيص مقرات للتطعيم بالحرم الجامعى القديم والجديد، مطالبا الأمن الإدارى بتنظيم عملية التطعيم وتذليل أى عقبات قد تواجهها.

وأشاد "عبد الخالق" خلال الاجتماع بالتعاون المثمر مع مديرية الصحة لتوفير اللقاح والإمكانيات اللازمة لبدء الحملة، مؤكدا أنه سوف يتم منع دخول غير الحاصلين على تطعيم كورونا، إلى الجامعة وتقديم ما يثبت تلقى اللقاح حفاظا على انتظام العملية التعليمية.



وأوضحت الدكتورة كريمة محمد، أن مديرية الصحة ستوفر عيادات خارجية متنقلة بالجامعة لتلقى اللقاح بالحرم الجامعى القديم والجديد، وتوفير الأطقم الطبية اللازمة، مضيفة أنه تم البدء فى تدريب عدد من العاملين بالجامعة على كيفية تسجيل بيانات متلقى اللقاح لتنظيم عملية التسجيل لمنع حدوث أى أخطاء.

والجدير بالذكر ان مقر تلقى اللقاح لاعضاء هيئة التدريس بوحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعى، ومقر العاملين برعاية الشباب المركزية بمنبى الانشطة الطلابية، بالإضافة الى المقر الخاص للطلاب لتلقى اللقاح بكلية الصيدلة، وذلك بدء من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع الدكتور كمال الشرقاوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، الدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستفى الجامعى، الدكتور أحمد جلال أمين الجامعة المساعد، الدكتور محمد حلمى مدير الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتور عمرو العرشى وكيل مديرية الصحة، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، وصبرى محمود مدير عام رعاية الشباب المركزية بالجامعة.