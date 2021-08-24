وزير التعليم العالى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة هواوى العالمية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، هو تاو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى العالمية، وفينسينت صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى.





أشاد عبدالغفار، فى بداية اللقاء، بحجم التعاون مع شركة هواوى العالمية باعتبارها رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تقديم الشركة لـ 10 معامل تدريب تكنولوجية مجهزة بالكامل لعشر جامعات حكومية فى مجال الحوسبة السحابية وتكنولوجيا شبكات الحاسب، وإطلاق مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن التعاون مع الوزارة فى مجال الاختبارات الإلكترونية الموحدة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التعليم العالى الاستراتيجية التى تتبنها الوزارة فى مجال التحول الرقمى، والتى تستهدف التحول للجامعات الذكية، خصوصًا فى ظل التحولات الرقمية التى يشهدها العالم، والتى انعكست على نوعية المهارات المطلوبة فى الخريجين، وبالأخص فى مجالات التكنولوجيا الجديدة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات، ومنها: متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، لتطوير البنية التحتية للجامعات، وتطوير المواهب الشبابية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للمساهمة فى إستراتيجية التحول الرقمى فى مصر، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى مشاركة شركة هواوى فى مؤتمر التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمى كأحد الرعاة الرسميين للمؤتمر، والذى تنظمه الوزارة فى شهر سبتمبر المقبل.

كما ناقش الجانبان سبل تقديم الشركة الدعم التكنولوجى للجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، والعلمين، والجلالة، والمنصورة الجديدة)، وكذلك آليات التعاون بين الشركة وبعض الجامعات التكنولوجية الجديدة بشرق بورسعيد، وبرج العرب، وأسيوط، وبنى سويف.

من جانبه، أكد هو تاو حرص شركة هواوى على دعم علاقاتها مع مصر باعتبارها دولة رائدة فى المنطقة، تسعى من خلالها لنقل خبراتها فى التكنولوجيا داخل إفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الوزارة فى مجالى الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية.

حضر اللقاء هالة عرندة نائب رئيس شركة هواوى للعلاقات الحكومية، وجو خبير تكنولوجيات التعليم العالى والبحث والتطوير بالشركة، وما ين مدير عام العلاقات العامة والاتصال بالشركة.