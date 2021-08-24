صور.. محافظ الجيزة يوجه بإجراء صيانة دورية لممشى المنصورية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الجيزة أحمد راشد بضرورة الحفاظ على النظافة الدورية للممشى السياحى بالجزيرة الوسطى لمحور المنصورية، لتحقيق عوامل الاستدامة والحفاظ على أعمال التطوير التى نفذتها المحافظة وإجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأرصفة والبلدورات.





جاء ذلك خلال جولته ميدانية أجراها محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء، لعدد من المحاور المرورية الهامة الجارى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعه بها؛ للوقوف على نسب التنفيذ والإسراع من وتيرة الأعمال، ومتابعة الحالة العامة لمحور المنصورية.



كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق البر الغربى والشرقى لطريق المريوطية سواء القطاعات المتبقية بأحياء الهرم والطالبية وحتى أعمال التطوير للطريق والرصف بدءا من كوبرى ميت رهينة حتى منشأة دهشور بطول 6 كم بمركز ومدينة البدرشين.



وكلف خلال جولته بحى الهرم بسحب تراخيص 4 سيارات بامب، وتوقيع الغرامات المقررة قانونا عليهم لقيامهم بتسييل مواد خرسانية مسلحة أثناء سيرهما على الطريق الامر الذى تسبب فى إحداث ضرر لطبقة الرصف بإحدى القطاعات بالطريق.



وطالب راشد خلال تفقده كوبرى المريوطية الجديد بسرعة الانتهاء من تركيب الفواصل المعدنية للكوبرى بالتوازى مع تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بجانبى الطريق الواقع أسفل الكوبرى بنطاق شارع ترسا لتتكامل المنظمة المرورية بذلك القطاع.



ووجه المحافظ خلال متابعته محور محمد أنور السادات، رئيس حى الطالبية أشرف تامر برفع السيارات المتهالكة الموجودة أسفل الكوبرى بنطاق شارع ترسا لما تمثله من مظهر غير حضارى.