صور.. وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مركز بحوث وتطوير الفلزات

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات، اجتماعه الدورى، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتور وليد الزواوى، أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور عماد عويس رئيس المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة فى دعم البحث العلمى فى مصر.

واستعرض الدكتور عماد عويس المشروعات التعاقدية الممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وصناديق وزارة البحث العلمى، وكذا المشروعات الداخلية بالمركز، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تمويل 61 مشروعا داخليا من ميزانية المركز لعام 2020 – 2021 موزعة على الشعب الأربع بالمركز "الفلزات ـ المواد المتقدمة ـ الخامات ـ التصنيع"، مضيفا أنه تم توقيع 3 اتفاقيات دولية جديدة بين المركز وكل من"معهد التكنولوجيا النظيفة بجامعة يونجنام – كوريا الجنوبية، وكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا - نيروبى – جمهورية كينيا، والجامعة الكازاخية البحثية التكنولوجية "ساتبايفا" بكازاخستان.



وفى مجال التدريب، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المركز ومركز التنمية الإدارية للتدريب، لافتا إلى أنه تم رفع القدرات الفنية لأعضاء هيئة البحوث والإخصائيين الفنيين، حيث تم تنظيم دورات تدريبية حول عمليات البحث عن براءات الاختراع، والاتصال البحثى لمبرمج الاتصال العلمى، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية فى مجال هندسة علم المواد، بهدف رفع كفاءة المهندسين فى تخصصاتهم، والتعرف على أحدث التطورات العلمية بها.

كما تم تنظيم العديد من الندوات، منها: ندوة بعنوان "تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات المنزلية "، وكذا ورشة عمل بعنوان "التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال تعميق التصنيع المحلى فى المنتجات المعدنية فى الصناعة المصرية"، وكذا ورشة عمل عن المواد المتقدمة ودورها فى التنمية المستدامة، كما شارك المركز فى ورشة عمل بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، فضلا عن تسجيل برءاة اختراع للدكتور إبراهيم غياض تحت عنوان: "جهاز محمول لتوليد هيبوكلوريت الصوديوم (الكلور السائل).



ووافق المجلس على إنشاء قسم البطاريات بحضانة شعبة المواد المتقدمة.

كما وافق المجلس على إضافة تخصص المناجم إلى قسم التقييم والتوصيف مع تعديل الاسم إلى مناجم وتقييم الخامات.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات.