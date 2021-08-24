صور.. عبدالغفار يلتقى طلابا قبل سفرهم للتدريب بجامعة سمارا الروسية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، بعدد من طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية المتفوقين، والمقيدين بالفرقة الثالثة للعام الجامعى (2021/2020)، قبل سفرهم لروسيا، للتدريب على برامج الفضاء بجامعة سمارا الروسية.





ويأتى ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى مُمثلة فى قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية، لتوفير فرص تدريب لطلاب الجامعات المصرية الحكومية فى بعض المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية 2021 لمدة قصيرة الأجل، بحضور الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات.

فى بداية اللقاء، قدم وزير التعليم العالى التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تم اختيارهم للتدريب فى روسيا، والذين تنطبق عليهم شروط الإعلان، مشيرًا الى أن فكرة التدريب جاءت وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية لتدريب وتأهيل شباب الباحثين وعلماء المستقبل خلال مراحل دراستهم الجامعية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالطلاب المتفوقين والنابغين الذين يعدون ثروة قومية لمصر يجب دعمها بشتى الطرق.

ولفت عبدالغفار إلى أن التدريب يستهدف تنمية وثقل قدرات ومهارات هؤلاء الطلاب فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ليكونوا كوادر مميزة فى هذا المجال واحتضانهم فى وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للطلاب خلال رحلة التدريب بروسيا، ومتابعتهم بصفة يومية، متمنيًا لهم إقامة طيبة، واكتساب خبرة من هذا التدريب الهام تؤهلهم للنجاح والتميز فى حياتهم العملية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد القوصى إلى أن فكرة التدريب بدأت منذ عام، والذى يعتبر بداية لمرحلة جديدة تتخذها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتدريب شباب الباحثين المتميزين من الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أشرف العزازى إلى أنه تم الإعلان عن التدريب على مستوى الجمهورية لجميع الجامعات المصرية، موضحًا أنه تم اختيار الطلاب على مرحلتين، إذ تقدم للمرحلة الأولى 400 طالب، وتم اختيار 55 منهم مستوفين لشروط الإعلان، وفى المرحلة الثانية تم اختيار 37 طالبًا، تم تقسيمهم إلى عدد من المجموعات للتدريب بالخارج، مثمنًا التعاون الفعال مع وكالة الفضاء المصرية فى تدريب طلاب الجامعات المصرية.

من جانبهم، قدم الطلاب الشكر للدكتور خالد عبدالغفار ولوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إتاحة فرصة التدريب بالخارج، مؤكدين أنهم سيكونوا واجهة مشرفة لمصر بالخارج.

يذكر أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يساهمان فى تكلفة البعثات الخارجية وفقًا للخطط المحددة سلفًا من قبل الوزارة بإجمالى قدره 300 مليون جنيه، على أن يتم توزيع قيمة هذه المساهمة على 3 سنوات بواقع 100 مليون جنيه عن كل عام، إذ نص البروتوكول الموقع معهما على توجيه الأموال المخصصة من قبل البنكين لخدمة البحث العلمى والبعثات العلمية للخارج.. وأن تدريب الطلاب بجامعة سمارا الروسية يأتى فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ممثلة فى قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ووكالة الفضاء المصرية لتوفير فرصة لتدريب طلاب الجامعات المصرية الحكومية فى المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية.