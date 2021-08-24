نيفين حمدي لـ دوت الخليج:  مشهد عودة المصريين من أفغانستان يؤكد أن قدرة مصر على حماية مواطنيها فلى الداخل والخارج

/646876/نيفين-حمدي-لـ-تحيا-مصر- مشهد-عودة-المصريين-من-أفغانستان-يؤكد-أن-قدرة-مصر-على-حماية-مواطنيها-فلى-الداخل-والخارج

قالت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون العربية والإفريقية بالمجلس وأمين عام حزب حماة الوطن بأسوان ان مشهد عودة الجالية المصرية من أفغانستان بتوجيهات من القيادة السياسية يؤكد أن المصري قريب لوطنه مهما كانت المسافة آلاف الكيلومترات وان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته لا تقبل التأويل بأن المواطن المصري عزيز في وطنه وعزيز في خارج وطنه وآمن علي حياته .

عودة الجالية المصرية من افغانستان

واشارت عضو لجنة الشؤون العربية والإفريقية بالبرلمان نيفين حمدي لتحيا مصر أنوعملية عودة المصريين من أفغانستان تؤكد أن مصر دولة مؤسسات و قادرة علي حماية أبنائها في اي مكان كما شاهدنا حالة فوضي سائدة في كابول والتي أكدت علي أن قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسي ليس لها حدود وان المواطن المصري علي رأس أولويات القيادة السياسية حقوقيا وأمنيا كما شاهدنا مع المصريين وكيف تعاملت الدولة في وهان بالصين مع أزمة كورونا، والعالقين في الكويت، وفي ليبيا، وغيرها من مناطق التوتر والنزاعات .

العاصمة الافغانية كابل

ووجهت امين عام حزب حماة الوطن بأسوان كل التحية للرئيس القائد ولكل مؤسسات الدولة وأجهزتها السيادية التي تعمل في صمت علي حماية المواطن المصري في اي مكان وتحت أي ظروف.

حركة طالبان

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان