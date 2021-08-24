/646875/كعربان-يحصل-على-موافقة-وزير-الشباب-والرياضة-لدعم-مراكز-شباب-المنشأة-بسوهاج

أكد عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على دعم مركز شباب الدويرات بناء على الطلبات المقدمة لسد الاحتياجات الضرورية لخدمة قطاع الرياضة بعدد من القرى.

كعربان يحصل على موافقة وزير الشباب والرياضة لدعم مراكز شباب المنشأة بسوهاج وأضاف "كعربان"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على صرف أدوات رياضية عبارة عن "صالة جيم، ومستلزمات واثاث مكتبي" ،مشيدا بحرص الوزير على دعم الرياضة والرياضيين والاهتمام بالشباب والحفاظ عليهم فهم عماد هذا الوطن وهم الثروة الحقيقية لبلدنا الحبيبه وناشد النائب عاطف كعربان ،مديري مراكز الشباب ورؤساء مجالس الإدارات بالأندية ومراكز الشباب التنسيق معه لمعرفة احتياجات المراكز والأندية لاتخاذ خطوات تنفيذية سريعة للاستجابة لها .

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