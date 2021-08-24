/646871/رسميا--ريال-مدريد-يجدد-تعاقد-فالفيردي-حتى-2027

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.

وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

أهداف المباراة

عاد فريق ليفانتي بهدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفانتي بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جونزالو ميليرو بتمريرة بينية بإتجاه زميله روجر مارتي المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي ريال مدريد والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة إصطدمت بجسد الحارس ثيبوه كورتوا وتهادت داخل الشباك.

وسجل فريق ليفانتي الهدف الثاني لهم في الدقيقة 56 من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق خورخي ميرامون إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها خوسيه كامبانيا بتسديدة يمينية أكثر من رائعة وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس ثيبوه كورتوا.

عاد ريال مدريد بالتعادل في الدقيقة 73 من خلال تمريرة بينية أكثر من رائعة من وسط الملعب الدفاعي لريال مدريد عن طريق كاسيميرو بإتجاه زميله فينيسيوس جونيور المتحرك بشكل ذكي خلف مدافعي ليفانتي والذي نجح في ترويض الكرة وإخترق منطقة الجزاء منفردا بالمرمى ثم سدد الكرة بشكل متقن داخل الشباك على يسار الحارس أيتور فيرنانديز.

تقدم ليفانتي للمرة الثانية على ريال مدريد في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 79 من خلال ركلة حرة مباشرة لليفانتي في وسط الملعب نفذها إينيس بردهي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع ديفيد ألابا بشكل فادح أدى إلى وصول الكرة لأقدام روبير بير المتمركز دون أي رقابة في مواجهة المرمى تماما والذي لم يجد أي صعوبه في وضعها داخل الشباك.

عاد ريال مدريد بالتعادل بالهدف الثالث في الدقيقة 85 من خلال هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد على الجبهة اليسرى أنهاها كريم بنزيمة بتمريرة بينية بإتجاه فينيسيوس جونيور المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة يمينية أكثر من رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك.